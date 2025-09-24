В Алматы районный суд №2 Алмалинского района рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы М. к частному медицинскому центру. Поводом для судебного разбирательства стало некачественное лечение осложнений диабета, в результате которого женщине ампутировали палец на ноге.

Как установил суд, М. обратилась в клинику с целью пройти курс лечения и заплатила за медицинские услуги 420 тысяч тенге. Однако полученная помощь не только не принесла улучшений, но и усугубила состояние пациентки. Врачи другой клиники, куда М. была вынуждена обратиться позже, зафиксировали серьёзные осложнения и приняли решение об ампутации пальца на правой ноге.

Пациентка заявила, что перенесла не только физические страдания, но и тяжёлый моральный удар. В суде она потребовала частичного возврата уплаченных средств и компенсации морального вреда.

С учётом признания иска со стороны ответчика и подтверждённых обстоятельств, суд постановил взыскать с медицинского центра 120 000 тенге в счёт возврата средств и 500 000 тенге в качестве моральной компенсации.

Решение суда вступило в законную силу.