LED-экраны и государственные флаги: Астана готовится к 35-летию Независимости
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В столице продолжается подготовка к празднованию 35-летия Независимости Казахстана. В преддверии знаменательной даты улицы столицы украсили государственными флагами и тематическими баннерами, а на фасадах зданий и городских LED-экранах появились праздничные изображения.
По информации столичного акимата, праздничное оформление можно увидеть в разных частях города. Тематические изображения, посвящённые 35-летию Независимости, транслируются на городском 3D LED-экране, колесе обозрения, фасаде здания АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других объектах столицы.
К подготовке к празднику присоединились и торговые центры Астаны. На внутренних LED-экранах транслируются тематические видеоролики, посвящённые Независимости Казахстана.
Напомним, 16 декабря 2026 года Казахстан отметит 35-летие Независимости.
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