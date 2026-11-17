В столице продолжается подготовка к празднованию 35-летия Независимости Казахстана. В преддверии знаменательной даты улицы столицы украсили государственными флагами и тематическими баннерами, а на фасадах зданий и городских LED-экранах появились праздничные изображения.

По информации столичного акимата, праздничное оформление можно увидеть в разных частях города. Тематические изображения, посвящённые 35-летию Независимости, транслируются на городском 3D LED-экране, колесе обозрения, фасаде здания АО «НК «Қазақстан темір жолы» и других объектах столицы.

К подготовке к празднику присоединились и торговые центры Астаны. На внутренних LED-экранах транслируются тематические видеоролики, посвящённые Независимости Казахстана.

Напомним, 16 декабря 2026 года Казахстан отметит 35-летие Независимости.