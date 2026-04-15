В Костанайской области лед с озера Вишневое вынесло на проезжую часть автодороги Костанай–Кокшетау, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошел 15 апреля на паводкоопасном участке трассы KAZ-03 в районе поселка Севастопольский.

Из-за сильного ветра ледяные массы с озера оказались на дороге, что временно осложнило движение транспорта.

На место оперативно выехали дорожные службы. Для расчистки проезжей части задействованы четыре единицы техники, включая погрузчик, автогрейдер и трактор.

В настоящее время движение по одной стороне дороги уже открыто, что позволило частично восстановить транспортное сообщение.

По предварительным данным, полная очистка участка займет от трех до четырех часов.

Водителей просят соблюдать осторожность, учитывать погодные условия и по возможности воздержаться от поездок в данном направлении до завершения работ.