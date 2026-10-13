Ледники тают, озеро мелеет: ученые зафиксировали серьезные изменения в горах Кыргызстана

В горах Кыргызстана за последние 117 лет произошли заметные изменения. Венгерские ученые, сравнив исторические фотографии с современными снимками, обнаружили исчезновение снежников у высокогорного озера Кель-Тор и снижение уровня воды как минимум на два метра, сообщает 24.kg.

В сентябре 2026 года международная группа под руководством профессора Петера Силаши повторила маршруты венгерского географа Дьюлы Принца, исследовавшего Тянь-Шань в 1906 и 1909 годах. Ученые сопоставили его фотографии и карты с современными данными. Сравнение также показало значительное сокращение ледника Асутор.

Исследователи использовали архивные карты, спутниковые снимки, съемку с дронов и полевые измерения. Они изучили и изменения водопользования: в окрестностях Оша традиционные оросительные каналы постепенно уступают место современным водопроводным системам.

По данным ученых, ледники Центральной Азии обеспечивают водой от 80 до 100 миллионов человек, а также имеют большое значение для сельского хозяйства и выработки электроэнергии. Результаты экспедиции помогут оценить темпы таяния льдов и разработать долгосрочные стратегии управления водными ресурсами.