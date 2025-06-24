Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов провёл встречу с генеральным директором Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Геннадием Жуковым. В центре внимания - масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры страны и защита от последствий изменения климата, передает BAQ.KZ.

Стороны обсудили участие АБР в проектах по строительству и реконструкции ирригационных и водных систем Казахстана. Министерство уже передало банку список потенциальных проектов, а в следующем месяце в страну прибудут эксперты АБР для их более глубокого анализа.

Особое внимание уделено международной инициативе "От ледников к фермам", которая направлена на сохранение ледников и повышение устойчивости аграрных систем к их таянию. В рамках этой программы планируется модернизировать ирригационные сети и повысить эффективность водопользования.

"Мы рассчитываем на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Министерство разрабатывает проекты по масштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, и для их реализации мы активно привлекаем международные финансовые институты", — отметил министр Нуржан Нуржигитов.

На фоне глобального потепления и увеличивающейся нагрузки на водные ресурсы Казахстан стремится выстроить устойчивую и современную систему водоснабжения, способную справляться с новыми климатическими вызовами.