Легализация кальянов в Казахстане: получит ли бюджет обещанные 50 млрд тенге?

В Казахстане запрещено употребление кальянов в заведениях общественного питания, однако сам рынок продолжает работать. По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», объем официального импорта кальянного табака за последние два года вырос с 18,7 до 241 тонны. Теперь государство рассматривает возможность вывести отрасль из тени через лицензирование. По оценкам Министерства финансов, легализация кальянного бизнеса способна обеспечить бюджету дополнительные поступления в размере около 50 млрд тенге. На чем основаны эти расчеты и готов ли бизнес работать в новых условиях, выяснила корреспондент BAQ.KZ.

Откуда возьмутся 50 млрд тенге?

Ранее BAQ.KZ сообщал, что министр финансов Мади Такиев поддержал идею лицензирования кальянной деятельности. По мнению главы ведомства, вместо безуспешной борьбы государству выгоднее вывести этот сектор из тени.

«Сегодня у нас кальяны запрещены, поэтому точное количество их посчитать невозможно. Но мы придерживаемся позиции, что их надо лицензировать, так как они все равно работают. Лучше взыскивать с них платежи в бюджет. По нашим расчётам, дополнительное поступление составит порядка 50 миллиардов тенге», – заявил Мади Такиев.

Заявление министра вызвало широкий общественный резонанс. Чтобы выяснить, насколько реалистичны такие прогнозы и на чем основаны расчеты, корреспондент BAQ.KZ направила официальный запрос в Министерство финансов.

В ведомстве сообщили, что озвученная ранее сумма носит предварительный характер. По данным Минфина, расчеты были сформированы на основе анализа имеющейся информации о функционировании рынка кальянных услуг и прогнозируемого эффекта от вывода данной деятельности из теневого оборота.

«При расчете учитывались предполагаемое количество субъектов рынка, объем оказываемых услуг, прогнозируемый уровень налоговой дисциплины после введения государственного регулирования», – сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов в ответ на запрос BAQ.KZ.

При этом в министерстве уточнили, что речь идет не только о лицензионных сборах.

По информации Минфина, дополнительные поступления будут формироваться комплексно за счет расширения налоговой базы, повышения прозрачности расчетов и легализации деятельности субъектов рынка. В то же время в ведомстве признали, что достоверных данных о размере рынка пока нет.

«В настоящее время достоверная информация о фактическом объеме рынка кальянных услуг и доле теневого сегмента отсутствует, поскольку деятельность осуществляется в условиях действующих ограничений, что затрудняет проведение полноценного статистического и налогового учета», – пояснили в Минфине.

Также у министерства отсутствуют точные сведения о количестве заведений, которые фактически предоставляют кальянные услуги.

Главная цель – не популяризация, а контроль

В Министерстве финансов подчеркивают: лицензирование не рассматривается как мера по стимулированию потребления кальянов.

Основной задачей, по мнению ведомства, является вывод бизнеса из тени и усиление государственного контроля.

«Основной целью лицензирования является не стимулирование потребления кальянной продукции, а обеспечение прозрачности рынка, идентификация субъектов предпринимательства, создание условий для эффективного государственного контроля и обеспечения полноты налоговых поступлений», – отметили в ведомстве.

В качестве одного из наиболее приемлемых подходов Минфин рассматривает обязательную идентификацию субъектов рынка, лицензирование деятельности, установление единых требований к работе заведений и усиление налогового администрирования.

В Минфине считают, что вывод кальянной индустрии из теневого сектора позволит повысить налоговую дисциплину, создать равные условия для добросовестного бизнеса и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Импорт кальянного табака вырос более чем в 12 раз

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» считают, что существующий запрет не привел к исчезновению спроса.

В палате поддерживают перевод деятельности в регулируемое правовое поле и рассматривают лицензирование как один из наиболее приемлемых механизмов.

«Практика показывает сохранение устойчивого потребительского спроса. По данным органов государственных доходов, объем официального импорта кальянного табака увеличился с 18,7 тонны в 2022 году до 83 тонн в 2023 году и 241 тонны в 2024 году», – сообщили в НПП «Атамекен».

За этот же период поступления акцизов выросли с 189,8 млн тенге до 1,52 млрд тенге, а поступления НДС – с 65,4 млн до 303,3 млн тенге.

Таким образом, несмотря на действующий запрет, объем официального импорта кальянного табака за два года увеличился почти в 13 раз. В НПП считают, что это свидетельствует о сохранении высокого спроса и необходимости поиска новых механизмов регулирования рынка.

В палате считают, что оптимальной моделью регулирования может стать лицензирование с обязательным соблюдением санитарных, противопожарных и иных требований.

«Введение лицензирования, включая установление санитарных и противопожарных требований, контроль помещений и вентиляции, является наилучшей моделью регулирования кальянной деятельности», – отметили в НПП «Атамекен».

При этом в «Атамекене» предупреждают: регулирование не должно создавать чрезмерную административную нагрузку.

«Регулирующие меры должны быть соразмерными, прозрачными и не создавать избыточной административной нагрузки, способной стимулировать уход части предпринимателей в теневой сектор», – подчеркнули в палате.

Рестораторы говорят о потерях

Представители ресторанного бизнеса также выступают за легализацию отрасли. Владелец ресторанного бизнеса Султанмурат Ерухан рассказал BAQ.KZ, что после введения запрета заведения столкнулись со снижением доходов.

«Кальянная индустрия в наше время является практически неотъемлемой частью ресторанного бизнеса. Наше заведение не делает сильный акцент на продаже кальянов, однако даже для нас запрет сказался на общей выручке. После введения ограничений доходы снизились примерно на 20–25 процентов. Поток гостей изменился, и бизнесу приходится адаптироваться под новые правила», – отметил предприниматель.

По его словам, ограничения повлияли и на занятость.

«Когда запрета не было, при полной посадке в смену работали четыре кальянных мастера и один кальянный ранер. После введения запрета эти рабочие места были потеряны», – рассказал он.

Предприниматель заявил, что бизнес готов работать в условиях лицензирования.

«Да, мы готовы работать по лицензии, как и большинство рестораторов. Но для предпринимателей должны быть созданы понятные и справедливые условия», – считает Султанмурат Ерухан.

По его мнению, легализация позволит улучшить качество продукции и усилить контроль со стороны государства.

«Там, где есть спрос, всегда будет предложение. Легализация позволит использовать более качественную продукцию, потому что появится полноценный контроль со стороны государства. На мой взгляд, это положительно скажется сразу на трех сторонах – потребителях, предпринимателях и государстве», – подчеркнул бизнесмен.

Запрет или регулирование?

Пока государство и бизнес сходятся в одном: кальянный рынок продолжает существовать независимо от действующих ограничений. Главный вопрос заключается в том, сможет ли лицензирование действительно вывести отрасль из тени, обеспечить прозрачность рынка и принести бюджету обещанные многомиллиардные поступления.

Вопрос о введении лицензирования остается на стадии обсуждения. Вместе с тем рост официального импорта кальянного табака и сохраняющийся спрос свидетельствуют о том, что рынок продолжает существовать, несмотря на действующие ограничения. Окончательное решение о дальнейшей судьбе кальянной индустрии в Казахстане пока не принято.

Напомним, запрет на курение кальянов в общественных местах в Казахстане действует с 14 марта 2013 года. Тогда соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач страны. Позже ограничения были закреплены в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения». Сегодня курение кальянов запрещено, в том числе в объектах общественного питания, ночных клубах и других общественных местах.

Одной из главных причин введения запрета стал доказанный вред кальяна для здоровья. Как отмечают в Министерстве здравоохранения, кальянный табак содержит никотин и вредные смолы, а за один час курения человек может потребить в 100–200 раз больше дыма, чем при выкуривании одной сигареты.

Курение кальяна связывают с развитием заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем, никотиновой зависимости, а также повышенным риском передачи инфекций при использовании одного устройства несколькими людьми. Кроме того, вред наносится не только самому курильщику, но и окружающим, которые становятся пассивными курильщиками.