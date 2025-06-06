Один из самых титулованных боксёров современности, украинец Василий Ломаченко, объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Официальное заявление он опубликовал в своём Instagram-аккаунте, записав видеообращение на русском и английском языках. К обоим роликам он добавил краткую, но выразительную подпись: "Мир всем".

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал", - заявил 37-летний спортсмен. - "Благодарен за все победы и неудачи - на ринге и в жизни. Рад тому, что к концу карьеры появилось понимание, в какую сторону должен двигаться человек, чтобы победить. Победить не на ринге, а побороть ветхого человека и в конце обрести свою награду".

Особые слова благодарности Ломаченко выразил своим родителям, назвав отца Анатолия - своего бессменного тренера - "человеком номер один". Также он обратился к болельщикам со всего мира: "Вам желаю так же горячо любить бокс и относиться к нему с уважением. Парни, которые выходят на ринг, рискуют своим здоровьем ради своих семей".

За свою блестящую карьеру Василий Ломаченко дважды становился олимпийским чемпионом (Пекин-2008 и Лондон-2012), а в профессионалах завоевал титулы чемпиона мира в трёх весовых категориях - полулёгкой, второй полулёгкой и лёгкой. На его счету 18 побед, 12 из которых — нокаутом, и всего три поражения.

Последний бой Ломаченко провёл в мае 2024 года, эффектно нокаутировав Джорджа Камбососа-младшего и вновь напомнив, почему его называли гением ринга.