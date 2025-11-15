Легенда Google: "Казахстан совершает один из самых смелых переходов — от нефтяной экономики к экономике ИИ"
По мнению Норвига, амбициозный технологический курс Казахстана создаёт условия для быстрого роста.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Один из самых авторитетных учёных мира в области ИИ — Питер Норвиг, бывший директор Google Research, соавтор ведущего в мире учебника по искусственному интеллекту "Artificial Intelligence: A Modern Approach", эксперт, работавший в NASA и Google, — высоко оценил усилия Казахстана в сфере науки, образования и технологий, передаёт BAQ.KZ.
Свое мнение он высказал после участия в заседании Совета по развитию ИИ при Президенте РК по приглашению Кай-Фу Ли.
По словам Питера Норвига:
* Казахстан — нефтяная страна, но активно и смело трансформирует экономику в сторону ИИ.
* Это очень молодое в демографическом плане государство — молодёжь активно интересуется технологиями.
* Страна делает мощный акцент на образование: около 30 зарубежных университетов уже открыли филиалы.
* Казахстан грамотно использует миграционные ограничения других стран, привлекая иностранных студентов и давая своим — международный уровень обучения.
* Стартапы развиваются в уникальной модели: не за счёт венчурного капитала, а через государственные гранты — и эта схема даёт результат.
В стране уже появились свои "единороги".
Главное — государство убедило людей в серьёзности намерений и долгосрочности курса.
По мнению Норвига, устойчивый, предсказуемый и амбициозный технологический курс Казахстана создаёт условия для быстрого роста инновационной экосистемы.
Самое читаемое
- Депозит или золото: что выгоднее казахстанцам при высокой базовой ставке?
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- В Астане закрыли клуб за продажу "веселящего газа"
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России