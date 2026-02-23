  • Главная
  • Новости
  • Легенда пресс-службы Президента Казахстана Игорь Романов награжден к юбилею

Легенда пресс-службы Президента Казахстана Игорь Романов награжден к юбилею

Сегодня 2026, 19:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 19:37
Сегодня 2026, 19:37
126
Фото: Акорда

Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие средств массовой информации и государственное строительство орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Игорь Матвеевич Романов, который отмечает сегодня 80-летие, передает BAQ.KZ.

Игорь Романов долгие годы работал в центральных государственных органах. В 1990-е годы он возглавлял пресс-службу Президента Республики Казахстан, внес значительный вклад в развитие государственных коммуникаций и формирование имиджа страны.

Поздравления в честь юбилея и награды подчеркивают его заслуги перед государством и роль в становлении современной системы СМИ в Казахстане.

Самое читаемое

Наверх