Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие средств массовой информации и государственное строительство орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Игорь Матвеевич Романов, который отмечает сегодня 80-летие, передает BAQ.KZ.

Игорь Романов долгие годы работал в центральных государственных органах. В 1990-е годы он возглавлял пресс-службу Президента Республики Казахстан, внес значительный вклад в развитие государственных коммуникаций и формирование имиджа страны.

Поздравления в честь юбилея и награды подчеркивают его заслуги перед государством и роль в становлении современной системы СМИ в Казахстане.