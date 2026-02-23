Легенда пресс-службы Президента Казахстана Игорь Романов награжден к юбилею
Сегодня 2026, 19:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:37Сегодня 2026, 19:37
126Фото: Акорда
Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие средств массовой информации и государственное строительство орденом «Барыс» ІІІ степени награжден Игорь Матвеевич Романов, который отмечает сегодня 80-летие, передает BAQ.KZ.
Игорь Романов долгие годы работал в центральных государственных органах. В 1990-е годы он возглавлял пресс-службу Президента Республики Казахстан, внес значительный вклад в развитие государственных коммуникаций и формирование имиджа страны.
Поздравления в честь юбилея и награды подчеркивают его заслуги перед государством и роль в становлении современной системы СМИ в Казахстане.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области