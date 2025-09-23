Легенда сумо Хакухо Сё посетил Астану и поделился опытом с казахстанскими спортсменами
Самый титулованный борец в истории прибыл в Астану.
В столицу Казахстана с официальным визитом прибыл один из самых выдающихся борцов в истории сумо — монгольский спортсмен Хакухо Сё (настоящее имя — Мунхбатын Даваажаргал), передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
Его визит стал значимым событием для спортивного сообщества страны и дал старт новому этапу в развитии сумо в Казахстане.
В рамках пребывания в Астане Хакухо Сё провел встречу с национальной сборной Казахстана по сумо. Спортсмены получили уникальную возможность поучаствовать в мастер-классе от легендарного ёкодзуна и задать вопросы в ходе живого диалога с ним и представителями Ассоциации борьбы сумо РК.
Также Хакухо встретился с акимом Астаны Женисом Касымбеком, руководством Министерства туризма и спорта, Национального олимпийского комитета, а также представителями бизнес-сообщества. В ходе переговоров обсуждались пути продвижения и развития сумо в Казахстане, включая возможность проведения международных мероприятий и создания инфраструктуры для подготовки профессиональных борцов.
Особое внимание к визиту было со стороны государственных органов. Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев отметил значимость фигуры Хакухо Сё в мировом спорте:
"Ваши многочисленные победы и непревзойденный спортивный дух вдохновляют миллионы людей по всему миру, включая и нашу страну", – подчеркнул он.
Хакухо родился в Монголии в семье олимпийского призера по вольной борьбе — его отец завоевал серебро на Играх 1968 года. Следуя по стопам спортивной династии, Хакухо достиг невероятных высот: он стал обладателем рекордных 45 побед на крупных турнирах и вошел в историю как самый титулованный борец профессионального сумо.
За карьеру он стал всего четвертым иностранцем и вторым монголом, получившим высшее звание в японском сумо — ёкодзуна. Его мастерство и вклад в развитие этого древнего боевого искусства сделали его настоящей легендой не только в Японии, но и во всем мире.
