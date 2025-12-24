В Вооружённых силах Казахстана прошли памятные мероприятия, приуроченные к 115-летию со дня рождения Бауыржан Момышулы — Героя Советского Союза, офицера легендарной Панфиловской дивизии, передает BAQ.KZ. Он родился 24 декабря 1910 года в ауле Кольбастау на территории нынешней Жамбылской области. Военную службу начал в 1932 году и прошёл путь от командира взвода до командира дивизии.

Особое место в его биографии занимает оборона Москвы осенью 1941 года. Батальон под командованием Бауыржана Момышулы в течение трёх суток сдерживал наступление немецких войск у деревни Матренино, а затем вышел из окружения, сохранив боеспособность. За мужество и талант полководца он был представлен к званию Героя Советского Союза, однако награда была присвоена ему лишь посмертно — в 1990 году.

После войны Момышулы служил на командных и преподавательских должностях, а в 1955 году был уволен в запас. Вернувшись в Алматы, он посвятил себя литературе и публицистике, оставив после себя книги и труды о войне, долге и чести. Он скончался в 1982 году и был похоронен на кладбище Кенсай. В день юбилея в Астане состоялось возложение цветов к памятнику Бауыржану Момышулы. В церемонии приняли участие руководство Министерства обороны, военнослужащие, ветераны и воспитанники движения "Жас сарбаз". Аналогичные мероприятия прошли в Таразе и других регионах страны, где также организовали уроки мужества и памятные акции, посвящённые выдающемуся полководцу и патриоту.