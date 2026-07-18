Легендарную футболку Пеле продали на аукционе за 4,3 млн евро

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продали легендарную футболку Пеле, в которой он сыграл в финале чемпионата мира 1958 года. Лот ушел с молотка за 4,88 млн долларов (около 4,3 млн евро). Именно в этой синей футболке с номером 10 на спине 17-летний Пеле забил два мяча в финале против Швеции, а Бразилия победила со счетом 5:2, впервые в своей истории став чемпионом мира.

После турнира Пеле подарил джерси своему партнеру по сборной Диде. Позже футболка хранилась в семье футболиста, затем оказалась в Музее спорта в городе Масейо, а в 2004 году была продана на аукционе Christie’s. Последние годы она находилась в частной коллекции. По данным Sotheby's, подлинность футболки подтвердили сразу несколько игроков той легендарной сборной Бразилии.

Проданная футболка стала второй самой дорогой футбольной джерси, когда-либо реализованной на аукционе. Дороже была продана только футболка Диего Марадоны, в которой он забил знаменитый гол «рукой Бога» на чемпионате мира 1986 года. В 2022 году за нее заплатили более 8,1 млн евро.