Музыкальный сентябрь в Алматы обещает стать историческим. Одна из самых узнаваемых групп 90-х — Backstreet Boys — впервые даст концерт на Центральном стадионе Алматы. Дата уже известна — 19 сентября, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщается на официальном сайте бойз-бенда.

Пока билеты в продаже отсутствуют — на сайте группы кнопка Tickets неактивна, а казахстанские билетные платформы ещё не начали реализацию.

Выступление в Алматы станет частью мирового тура группы, следующего за серией аншлаговых шоу в легендарной "Сфере" в Лас-Вегасе. Для казахстанских поклонников это редкая возможность услышать вживую хиты, под которые взросло целое поколение — I Want It That Way, As Long As You Love Me, Everybody (Backstreet's Back) и многие другие.

Состав группы — Ник Картер, Хауи Дороу, Брайан Литтрелл, Эй Джей Макин и Кевин Ричардсон — не менялся уже десятилетиями, и именно эта "золотая пятерка" выйдет на сцену в Алматы.

В апреле стало известно, что Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Планируется, что 1 августа она даст концерт в столице в "Астана Арене".