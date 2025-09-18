Сербский футбол понёс тяжелую утрату: на 42-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Сербии и "Црвены звезды" Деян Милованович. Он умер от сердечного приступа прямо во время матча ветеранов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Чемпионат" .

Трагедия произошла спустя всего несколько минут после того, как Милованович забил гол. Он потерял сознание на поле, играя за команду "Црвены звезды". На помощь сразу прибыли медики, однако реанимировать футболиста не удалось. Как уточняется, у него случился "двойной инфаркт".

Милованович оставил яркий след в истории сербского футбола — за два периода в составе "Црвены звезды" он провёл 321 матч и забил 40 голов, став трёхкратным чемпионом страны и четырёхкратным обладателем Кубка Сербии.

Футбольный клуб "Црвена звезда" опубликовал в соцсети Х трогательное сообщение, выразив соболезнования родным и близким спортсмена: