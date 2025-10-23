В Алматы стартует реновация легендарного высокогорного спортивного комплекса "Медеу", являющегося одним из главных символов города. Об этом сообщил заместитель акима мегаполиса Бейбут Шаханов на площадке Региональной службы коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, проект рассчитан на два года и направлен на сохранение исторического облика комплекса при одновременном обновлении его инфраструктуры до международных стандартов.

"После обновления “Медеу” сохранит свой статус спортивно-туристического центра международного уровня и станет еще более привлекательным для жителей и гостей города", — отметил Бейбут Шаханов.

Работы включают модернизацию инженерных сетей, обновление трибун, раздевалок, технических помещений и благоустройство прилегающей территории. При этом архитектурный стиль знаменитого катка останется узнаваемым.

Реконструкция "Медеу" — часть масштабной программы по развитию культурной и спортивной инфраструктуры Алматы. В ближайшие годы в городе планируется строительство нового стадиона на 35 тысяч зрителей, физкультурно-оздоровительных комплексов с олимпийскими бассейнами, а также обновление театров и мемориальных объектов.