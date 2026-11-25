Хосеп Гвардиола, один из самых известных футбольных тренеров мира, работавший с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити», заявил, что Криштиану Роналду заслуживает достойного прощания с национальной сборной Португалии. По его мнению, Португальская федерация футбола и сам нападающий должны приложить усилия, чтобы завершение международной карьеры легендарного футболиста не прошло на фоне конфликта.

Португальская футбольная федерация должна обеспечить достойное завершение карьеры Криштиану Роналду. Обе стороны должны сделать явные усилия, чтобы гарантировать прощание, поскольку легендарный Роналду заслуживает этого. Криштиану Роналду не следует оставлять Португалию таким образом. Португалия не может позволить ему уйти так, как это происходит сейчас. Он был невероятно важной фигурой не только для себя, но и для будущих поколений португальских игроков, — заявил Гвардиола в подкасте RomárioTV.

При этом испанский специалист никогда не работал с Роналду. Однако команды тренера неоднократно встречались с клубами, за которые выступал португалец. Конфликт вокруг Роналду разгорелся после того, как нападающий оказался вне стартового состава сборной, а затем не попал в заявку на следующую встречу. После этого футболист покинул расположение национальной команды.

Позднее федерация сообщила о дисциплинарном наказании, а сам Роналду извинился перед болельщиками. Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он провёл 234 матча и забил 146 голов, став рекордсменом национальной команды. Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы и дважды Лигу наций.