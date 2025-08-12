Легендарный вратарь вошёл в тренерский штаб "Барыса"
Константин Барулин назначен тренером вратарей.
Сегодня, 04:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:33Сегодня, 04:33
101Фото: ХК "Барыс"
В тренерский штаб Михаила Кравца вошёл известный в прошлом вратарь Константин Барулин, который будет курировать подготовку вратарей, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".
Барулин родился в Караганде и сделал там свои первые шаги в хоккее. За игровую карьеру он завоевал полный комплект медалей чемпионатов мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарём КХЛ и шесть раз участвовал в Матче Звёзд лиги.
После завершения игровой карьеры Барулин занялся тренерской работой. Он работал с молодёжной и основной командами шведского клуба "Бурос", помогая развивать перспективных вратарей.
Самое читаемое
- Как Кыз Жибек: во сколько обошёлся образ сестрёнки Димаша на кыз узату
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- После концерта Дженнифер Лопес в Алматы волонтёры очистили Центральный стадион
- Названы школы, которые закроют в Костанайской области в этом году
- В Казахстане разрешили развод без второго супруга: мнение эксперта