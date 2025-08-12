В тренерский штаб Михаила Кравца вошёл известный в прошлом вратарь Константин Барулин, который будет курировать подготовку вратарей, передает BAQ.KZ. со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

Барулин родился в Караганде и сделал там свои первые шаги в хоккее. За игровую карьеру он завоевал полный комплект медалей чемпионатов мира в элитном дивизионе, признавался лучшим вратарём КХЛ и шесть раз участвовал в Матче Звёзд лиги.

После завершения игровой карьеры Барулин занялся тренерской работой. Он работал с молодёжной и основной командами шведского клуба "Бурос", помогая развивать перспективных вратарей.