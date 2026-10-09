«Легкие деньги» обернулись тюрьмой: бывший осужденный рассказал студентам Кокшетау, как попал в наркобизнес
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кокшетау перед студентами выступил волонтер, ранее осужденный за наркопреступление. Он рассказал, как оказался вовлечен в незаконный оборот наркотиков и чем для него закончилась попытка быстро заработать.
Открытый диалог «Цена выбора: личный опыт и альтернативы» прошел в Высшем техническом колледже. На встречу пришли около 200 студентов.
Мероприятие организовали Департамент полиции Акмолинской области и Совет по профилактике наркоправонарушений.
Бывший осужденный рассказал молодым людям, какие решения привели его за решетку и какую цену пришлось заплатить за участие в наркобизнесе.
После его выступления сотрудница управления по противодействию наркопреступности разобрала эту историю с точки зрения закона. Студентам объяснили, за какие действия наступает уголовная ответственность и какими могут быть последствия участия в незаконном обороте наркотиков.
Но встречу решили не сводить только к разговорам о тюрьме и наказании.
Перед студентами выступили чемпион мира по жиму, спортсмен и общественный деятель Вадим Пашкурлат, депутат Акмолинского областного маслихата и молодежный лидер Султанбек Бекешев, а также Маржан Мускина.
Они рассказали о собственном пути и о том, какие возможности могут дать спорт, работа и общественная активность.
Встреча прошла в формате открытого разговора. Студенты задавали вопросы и обсуждали со спикерами разные жизненные ситуации.
В полиции считают, что истории людей с реальным опытом могут быть понятнее для молодежи, чем обычные профилактические лекции.
Подобные встречи планируют продолжить в учебных заведениях Акмолинской области.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись
- В Шымкенте 13-летний школьник умер во время работы в банкетном зале
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится