«Легкие деньги» обернулись тюрьмой: бывший осужденный рассказал студентам Кокшетау, как попал в наркобизнес

В Кокшетау перед студентами выступил волонтер, ранее осужденный за наркопреступление. Он рассказал, как оказался вовлечен в незаконный оборот наркотиков и чем для него закончилась попытка быстро заработать.

Открытый диалог «Цена выбора: личный опыт и альтернативы» прошел в Высшем техническом колледже. На встречу пришли около 200 студентов.

Мероприятие организовали Департамент полиции Акмолинской области и Совет по профилактике наркоправонарушений.

Бывший осужденный рассказал молодым людям, какие решения привели его за решетку и какую цену пришлось заплатить за участие в наркобизнесе.

После его выступления сотрудница управления по противодействию наркопреступности разобрала эту историю с точки зрения закона. Студентам объяснили, за какие действия наступает уголовная ответственность и какими могут быть последствия участия в незаконном обороте наркотиков.

Но встречу решили не сводить только к разговорам о тюрьме и наказании.

Перед студентами выступили чемпион мира по жиму, спортсмен и общественный деятель Вадим Пашкурлат, депутат Акмолинского областного маслихата и молодежный лидер Султанбек Бекешев, а также Маржан Мускина.

Они рассказали о собственном пути и о том, какие возможности могут дать спорт, работа и общественная активность.

Встреча прошла в формате открытого разговора. Студенты задавали вопросы и обсуждали со спикерами разные жизненные ситуации.

В полиции считают, что истории людей с реальным опытом могут быть понятнее для молодежи, чем обычные профилактические лекции.

Подобные встречи планируют продолжить в учебных заведениях Акмолинской области.