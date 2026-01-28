Полиция Казахстана предупредила граждан о росте схем так называемого дропперства — когда людей вовлекают в финансовые махинации под видом "простого заработка", сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечают правоохранительные органы, злоумышленники все чаще предлагают снять наличные с банковской карты, перевести "чужие" деньги через свой счет или даже временно передать карту в пользование. На самом деле такие действия используются для сокрытия следов средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

Чаще всего потенциальных жертв убеждают фразами "всего один раз", "быстро и без риска", "ничего не будет". Однако полиция подчеркивает: участие в подобных схемах может повлечь серьезные правовые последствия, даже если человек не осознавал свою роль в преступлении.

Правоохранители напоминают базовые правила финансовой безопасности:

•не передавать банковские карты посторонним;

•никому не сообщать SMS-коды, логины и пароли;

•не передавать персональные данные третьим лицам.

В полиции подчеркивают: за обещаниями "легких денег" почти всегда скрываются мошеннические схемы, а ответственность за операции по карте несет ее владелец.