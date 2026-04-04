Легкомоторный самолет врезался в дом на юге Бразилии: трое погибли
На борту находились четыре человека.
4 Апреля 2026, 02:38
4 Апреля 2026, 02:384 Апреля 2026, 02:38
Фото: Кадр из видео
На юге Бразилии небольшой самолет потерпел крушение и врезался в жилой дом, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
Происшествие произошло в городе Капао-да-Каноа, на побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения: на кадрах видно, как самолет летит на низкой высоте, затем теряет управление и падает. После удара возникли дым и огонь.
По данным СМИ, на борту находились четыре человека. В результате крушения погибли пилот и ещё два человека.
По предварительной информации, перед падением самолет начал резко терять высоту. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
