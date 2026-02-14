На трассе в Жамбылской области, в одном километре от села Отар Кордайского района, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие — легковой автомобиль совершил опрокидывание, передаёт BAQ.KZ.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДЧС, которые незамедлительно приступили к спасательным работам. В салоне находились три человека, получившие травмы различной степени тяжести.

Одного из пострадавших, который не мог передвигаться самостоятельно, спасатели аккуратно зафиксировали на носилках и транспортировали до кареты скорой помощи.