Легковой автомобиль перевернулся в Жамбылской области
Три человека получили травмы.
Сегодня 2026, 10:04
48Фото: МЧС РК
На трассе в Жамбылской области, в одном километре от села Отар Кордайского района, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие — легковой автомобиль совершил опрокидывание, передаёт BAQ.KZ.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники ДЧС, которые незамедлительно приступили к спасательным работам. В салоне находились три человека, получившие травмы различной степени тяжести.
Одного из пострадавших, который не мог передвигаться самостоятельно, спасатели аккуратно зафиксировали на носилках и транспортировали до кареты скорой помощи.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников все трое участников ДТП были своевременно переданы медикам для дальнейшей госпитализации", - отметили в МЧС.
