В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тепловоза, передает BAQ.KZ.

Авария случилась 2 января после 09:00 в районе автозаправочной станции "Гелиос" на железнодорожном переезде. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Chevrolet не заметила приближающийся тепловоз, в результате чего произошло столкновение.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК — "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей или повреждение имущества".

В Мангистауской областной многопрофильной больнице уточнили, что пострадавшая получила перелом предплечья. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.