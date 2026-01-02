Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде в Актау
Пострадавшая получила перелом предплечья.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тепловоза, передает BAQ.KZ.
Авария случилась 2 января после 09:00 в районе автозаправочной станции "Гелиос" на железнодорожном переезде. По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Chevrolet не заметила приближающийся тепловоз, в результате чего произошло столкновение.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК — "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей или повреждение имущества".
В Мангистауской областной многопрофильной больнице уточнили, что пострадавшая получила перелом предплечья. Её состояние оценивается как средней степени тяжести.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Самое читаемое
- В ВКО впервые за 30 лет началась реконструкция магистрального канала "Победа"
- В новогоднюю ночь в Амстердаме сгорела церковь с почти 150-летней историей
- При взрыве на горнолыжном курорте в Швейцарии погибли несколько человек
- 13 сёл подключили к мобильному интернету в Актюбинской области
- В Таразе потушили пожар на кровле пятиэтажного жилого дома, эвакуированы 100 человек