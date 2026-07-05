Легковой автомобиль загорелся в столице
Столичные спасатели потушили горящий автомобиль.
Сегодня 2026, 12:31
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