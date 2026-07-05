Легковой автомобиль загорелся в столице

Столичные спасатели потушили горящий автомобиль.

Сегодня 2026, 12:31
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 12:31
Сегодня 2026, 12:31
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Фото: Pixabay.com

В районе Алматы Астаны на улице Орхон произошло загорание легкового автомобиля.

Пожарные оперативно ликвидировали горение. Пострадавших нет, причина устанавливается.

МЧС призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности.

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