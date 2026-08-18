Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов признался в алкоголизме

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов опубликовал обращение к подписчикам после критики из-за ДТП, которое он устроил в нетрезвом состоянии. По словам боксёра, проблемы с алкоголем начались задолго до этой аварии.

Все меня критикуют за то, что когда-то я попал в ДТП в нетрезвом состоянии. Да, я признаю. После Олимпиады у меня появилась склонность к алкоголизму, пристрастие к алкоголю. Не знаю, как так получилось. Это не то, над чем стоит смеяться. Но люди смеются, не понимают, потому что сами с этим не сталкивались. Когда я был молодым, я тоже смеялся. Не понимал. Мне выпало такое испытание. Это жизнь. Не судите меня, — обратился спортсмен.

В июле Елеусинова задержали в Астане после серии аварий. Управляя Toyota, спортсмен за одну поездку попал сразу в несколько ДТП. Суд назначил ему 20 суток административного ареста и лишил водительских прав на семь лет.

Данияр Елеусинов - чемпион Олимпийских Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Он также выигрывал чемпионат мира, дважды становился победителем Азиатских игр и чемпионом Азии. В профессиональном боксе Елеусинов владел титулом чемпиона мира по версии IBO и поясом IBF Inter-Continental.