18 марта на автодороге Астана – Караганда – Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает BAQ.kz.

По информации Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась примерно в 40 километрах от поселка Акчатау.

«Автомобиль Chevrolet Cobalt, за рулем которого находился 30-летний водитель, двигался со стороны Балхаша в направлении Караганды», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на затяжном повороте, в результате чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и двое пассажиров скончались на месте», – сообщили правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.