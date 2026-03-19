Легковушка перевернулась на повороте под Карагандой: есть погибшие
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на затяжном повороте.
Сегодня 2026, 07:58
48Фото: Кадр из видео instagram.com/dorogi_karagandy
18 марта на автодороге Астана – Караганда – Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает BAQ.kz.
По информации Департамента полиции Карагандинской области, авария случилась примерно в 40 километрах от поселка Акчатау.
«Автомобиль Chevrolet Cobalt, за рулем которого находился 30-летний водитель, двигался со стороны Балхаша в направлении Караганды», – говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на затяжном повороте, в результате чего машина опрокинулась.
«В результате ДТП водитель и двое пассажиров скончались на месте», – сообщили правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
