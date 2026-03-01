На 217-м километре дороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.kz.

По предварительной информации ДП области Жетысу, водитель Chevrolet Monza не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco с прицепом. Из-за удара грузовик опрокинулся и придавил движущийся во встречном направлении автомобиль Mazda.

Водитель Hyundai Sonata, который ехал в попутном направлении, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину.

В результате ДТП водители Mazda и Chevrolet Monza получили травмы и доставлены в больницу.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.