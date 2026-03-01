Легковушка вылетела на встречку и спровоцировала ДТП с фурой
Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Сегодня 2026, 01:29
Сегодня 2026, 01:29Сегодня 2026, 01:29
На 217-м километре дороги Алматы – Усть-Каменогорск произошло дорожно-транспортное происшествие, передает BAQ.kz.
По предварительной информации ДП области Жетысу, водитель Chevrolet Monza не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Iveco с прицепом. Из-за удара грузовик опрокинулся и придавил движущийся во встречном направлении автомобиль Mazda.
Водитель Hyundai Sonata, который ехал в попутном направлении, чтобы избежать столкновения, съехал на обочину.
В результате ДТП водители Mazda и Chevrolet Monza получили травмы и доставлены в больницу.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
