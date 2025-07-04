Легковушку раздавило между двумя грузовиками на мосту в Астане
Toyota оказалась зажатой между Shacman и КамАЗом.
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
96Фото: Кадр видео
В Сети появилось записанное на видео очецидвами жуткое ДТП на мосту проспекта Кошкарбаева в Астане: легковая Toyota оказалась буквально зажатой между двумя большегрузами — впереди стоящим КамАЗом и движущимся Shacman, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции Астаны:
"Водитель автомашины “Shacman”, следуя по мосту проспекта Кошкарбаева, допустил столкновение с автомобилем Toyota, которая ранее врезалась в КамАЗ, стоявший на проезжей части в неисправном состоянии.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
В отношении водителя Shacman возбуждено административное производство, материалы переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.
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