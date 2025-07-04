  • 4 Июля, 19:59
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Легковушку раздавило между двумя грузовиками на мосту в Астане

Toyota оказалась зажатой между Shacman и КамАЗом.

Сегодня, 19:25
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось записанное на видео очецидвами жуткое ДТП на мосту проспекта Кошкарбаева в Астане: легковая Toyota оказалась буквально зажатой между двумя большегрузами — впереди стоящим КамАЗом и движущимся Shacman, передает BAQ.KZ.

По данным Департамента полиции Астаны:

"Водитель автомашины “Shacman”, следуя по мосту проспекта Кошкарбаева, допустил столкновение с автомобилем Toyota, которая ранее врезалась в КамАЗ, стоявший на проезжей части в неисправном состоянии.

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

В отношении водителя Shacman возбуждено административное производство, материалы переданы в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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