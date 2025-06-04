Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса заявил о злоупотреблении господдержкой в фармацевтики, передает BAQ.KZ.

"Слабый мониторинг локализации и инвестиционных обязательств создает условия для злоупотреблений. Так, в 2024 году частная компания поставила государству 62 млн медперчаток на 8 млрд тенге. Однако объем и их характеристики совпадают с партией, которую компания закупила в тот же период из Таиланда", - сказал Смаилов.

По его словам, в этой ситуации усматривается риск продажи зарубежной продукции под видом отечественной. Цены для государства были завышены вдвое.

"Подобные схемы не только искажают смысл политики импортозамещения, но и наносят прямой ущерб государству", – подчеркнул Алихан Смаилов.

В целом, по его словам, за последние три года объем преференций для отрасли фармацевтики оценивается в 148 млрд тенге. Единый дистрибьютор также заключает с отечественными производителями долгосрочные договоры, гарантирующие закуп продукции на 10 лет. Такие закупки за пять лет выросли с 69 до 112 млрд тенге.

"Несмотря на это, ассортимент лекарств, поставляемых отечественными компаниями, снизился почти вдвое – с 968 до 507. Иначе говоря, они наращивают выпуск простых в производстве медизделий, тогда как доля реально производимых в стране препаратов сокращается", – указал председатель ВАП.

Воспользоваться господдержкой в форме долгосрочных договоров при этом смогли только 34 компании из более чем 200 действующих.