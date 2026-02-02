О мерах по обеспечению доступа граждан к лекарственным препаратам рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте, которое провёл Премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

По словам главы Минздрава, совместно с инвесторами была проведена работа по совершенствованию механизмов привлечения инвестиций с учётом демографических прогнозов и потребностей страны в лекарствах на горизонте 10–15 лет. В результате внедрён новый инструмент — инвестиционные соглашения, предусматривающие налоговые и таможенные льготы, инфраструктурную поддержку, а также долгосрочные гарантии сбыта продукции.

На сегодняшний день на заседаниях Правительства уже одобрено шесть инвестиционных проектов на общую сумму $620 млн (316 млрд тенге).

"В первую очередь это вопрос лекарственного суверенитета Казахстана. Более 400 новых лекарственных средств будут производиться в стране в ближайшие 2–4 года", — сообщила Акмарал Альназарова.

Отмечено, что за последние два года объём инвестиций в фармацевтическую отрасль вырос вдвое — с $47 млн до $87 млн. В рамках новых проектов планируется создание более 1 тыс. рабочих мест.

Дальнейшая работа в сфере фармацевтики будет вестись в рамках Концепции развития фармацевтической и медицинской промышленности до 2030 года. В Казахстане действует система подготовки кадров для фармсектора с господдержкой и акцентом на развитие дуального образования.

Кроме того, с 1 января импорт и реализация лекарственных средств и медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС освобождены от НДС. Также подготовлены поправки, направленные на усиление контроля и ответственности за оборот фальсифицированных лекарственных препаратов.