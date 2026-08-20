В Комитете медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, объяснили, что происходит с ценами на лекарства, и почему данные статистики, не повод для беспокойства.

По данным Бюро нацстатистики, в марте 2026 года фармацевтическая продукция подорожала на 15,9% в годовом выражении. Это на 4,9 процентного пункта выше общей инфляции, которая составляла 11%.

Причем в отдельных регионах рост оказался еще заметнее. В Шымкенте фармацевтическая продукция за год подорожала на 25%, в Западно-Казахстанской области – на 22,4%, Акмолинской – на 22,1%, области Жетысу – на 21,7%, Актюбинской – на 20,4%.

Среди отдельных препаратов сильнее всего выросли цены на активированный уголь – на 66,5%, парацетамол – на 53,8% и ацетилсалициловую кислоту – на 52,2%. При этом некоторые лекарства, напротив, подешевели.

Что говорят в Комитете

В Комитете медицинского и фармацевтического контроля отмечают, что результаты цифрового мониторинга не показывают системного роста стоимости лекарств.

«В июле 2026 года проведен мониторинг цен по 2 555 наименованиям лекарственных средств. По 1 267 наименованиям цены оставались стабильными, по 589 наименованиям зафиксировано снижение цен», – сообщили BAQ.KZ в Комитете.

Таким образом, в Комитете отметили, что по значительному количеству препаратов, напротив, отмечается снижение стоимости.

От чего зависит цена лекарства

При этом в ведомстве признают, что на фармацевтическом рынке наблюдается вариация цен на лекарственные средства, не превышающая установленные предельные цены.

В первую очередь на изменение стоимости отдельных препаратов могут влиять сезонность, изменение спроса, стоимость фармацевтических субстанций и сырья, транспортные и логистические расходы, изменение цен производителей.

«На стоимость ЛС оказывают влияние зависимость от импортных поставок, изменение курса иностранных валют, стоимость фармацевтических субстанций, логистические и складские расходы, изменение цен производителей в странах происхождения, а также уровень спроса на отдельные группы препаратов», – пояснили в Комитете.

Как государство регулирует цены

Государство регулирует стоимость препаратов на разных этапах – от производителя до оптовой и розничной реализации.

«Регулирование включает регистрацию предельных цен производителя, установление предельных оптовых и розничных цен, контроль соблюдения предельных цен субъектами фармацевтической деятельности, мониторинг фактических цен и применение мер административного воздействия при выявлении нарушений», – сообщили в ведомстве.

В Комитете отмечают, что действующая система направлена не только на предотвращение необоснованного повышения цен, но и на обеспечение экономической доступности лекарственных средств.

«Одновременно применение международного референтного ценообразования, пересмотр предельных цен и регулирование торговых надбавок позволяют учитывать изменения рыночной ситуации и создавать условия для снижения стоимости лекарственных средств», – добавили в Комитете.

Как сообщили в Комитете, динамика цен на лекарства за последний год различается в зависимости от торгового наименования, производителя, страны происхождения, дозировки и лекарственной формы.

«В связи с этим некорректно говорить о том, что за последний год определенная категория лекарственных средств массово и одинаково подорожала», – пояснили в ведомстве.

Почему дорожают консультации врачей и стоматология

Расходы на лечение складываются не только из стоимости препаратов. Дорожают и отдельные платные медицинские услуги – прием специалистов, диагностические исследования и стоматологическое лечение.

Здесь механизм ценообразования отличается от лекарственного рынка отмечают в комитете медфарм контроля.

«Стоимость медицинских услуг формируется самими субъектами здравоохранения с учетом затрат на оплату труда персонала, аренду помещений, коммунальные услуги, расходные материалы, медицинское оборудование и иные производственные расходы. Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан не осуществляет государственное регулирование цен на медицинские услуги, оказываемые на платной основе. В связи с этим вопросы установления и изменения стоимости консультаций, диагностических исследований и стоматологических услуг относятся к компетенции самих медицинских организаций в рамках действующего законодательства Республики Казахстан», – объяснили в Комитете.

Как казахстанцам не переплачивать за лекарства

В целях обеспечения доступности лекарственных средств Комитет рекомендует гражданам:

приобретать ЛС только в аптеках, которые имеют лицензии на фармацевтическую деятельность;

проверять соблюдение предельной розничной цены на регулируемые препараты;

сравнивать стоимость одного и того же лекарственного средства в различных аптечных организациях;

уточнять возможность применения более доступных генерических аналогов;

сохранять кассовые чеки при покупке лекарственных средств;

в случае выявления завышения цен или сомнений в качестве препарата обращаться в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля.