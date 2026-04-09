В Казахстане система бесплатного лекарственного обеспечения охватывает тысячи препаратов, однако доступ к ним зависит от диагноза, учета в поликлинике и соблюдения всех процедур. Корреспондент BAQ.KZ разбирался, как работает система и где возникают сложности.

Бесплатные лекарства предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

В стационарах пациенты полностью обеспечиваются необходимыми препаратами - от лекарств до расходных материалов и средств для операций.

На амбулаторном уровне условия более строгие. Бесплатные препараты выдаются только при наличии конкретного диагноза, включенного в утвержденный перечень.

Кроме того, пациент должен быть прикреплен к поликлинике, пройти обследование, встать на динамическое наблюдение и получить рецепт у врача.

Перечень лекарств формируется Министерством здравоохранения. В 2026 году он включает 2435 наименований лекарственных средств и медицинских изделий.

"СК-Фармация осуществляет закуп лекарственных средств по международным непатентованным наименованиям – это действующее вещество препарата. В связи с этим название лекарства, указанное в перечнях бесплатного обеспечения, может отличаться от привычного для пациентов торгового наименования, представленного в аптеках", - поясинили в Минздраве.

Например, парацетамол – это международное непатентованное наименование действующего вещества, тогда как Тайлол, Эффералган, Панадол, Парацетамол и другие – различные торговые наименования препаратов с одинаковым действующим веществом.

Если препарат временно отсутствует, пациенту предлагают уточнять сроки поставки в поликлинике или обращаться в управление здравоохранения. Также действует контакт-центр 1439, куда можно направить жалобы и обращения.

Формально система охватывает тысячи препаратов и работает по всей стране. Однако фактический доступ к бесплатным лекарствам по-прежнему зависит от соблюдения всех процедур, наличия препарата и оперативности работы медорганизаций.

Что важно знать пациентам

Для получения лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС на амбулаторном уровне, пациенту необходимо:

Прикрепиться к поликлинике (по месту жительства);

Сдать анализы, чтобы подтвердить диагноз и встать на динамическое наблюдение, и наблюдаться у участкового врача или профильного специалиста;

Получить бесплатный рецепт, в том случае, если даже заболевание включено в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий на амбулаторном уровне;

Предъявить удостоверение личности (свидетельства о рождении пациента) и бесплатный рецепт фармацевту аптеки, осуществляющему фармацевтические услуги в рамках ГОБМП и ОСМС, для получения лекарственных средств.

