Лекарства и медуслуги по ГОБМП и ОСМС освободят от НДС
Лечение и препараты станут доступнее для пациентов.
Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект постановления правительства, предусматривающий освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость, передает BAQ.KZ.
Для граждан это означает снижение стоимости медикаментов, в том числе предназначенных для лечения редких и социально значимых заболеваний. Также медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного соцмедстрахования (ОСМС) будут предоставляться без учета НДС.
В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на облегчение доступа населения к необходимому лечению.
"Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи", — сообщили в Минздраве.
Проект постановления станет частью мер по совершенствованию системы здравоохранения и усилению социальной защиты граждан.
