Министерство здравоохранения Казахстана подготовило проект постановления правительства, предусматривающий освобождение ряда лекарственных средств и медицинских услуг от налога на добавленную стоимость, передает BAQ.KZ.

Для граждан это означает снижение стоимости медикаментов, в том числе предназначенных для лечения редких и социально значимых заболеваний. Также медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного соцмедстрахования (ОСМС) будут предоставляться без учета НДС.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на облегчение доступа населения к необходимому лечению.

"Наша главная задача — сделать медицинскую помощь и необходимые лекарства максимально доступными для людей. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку на медицинские организации и даст пациентам больше возможностей для получения своевременной помощи", — сообщили в Минздраве.

Проект постановления станет частью мер по совершенствованию системы здравоохранения и усилению социальной защиты граждан.