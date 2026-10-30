Лекарства на вес золота: Минздрав выявил проблемы с миллиардными закупками в Алматы

Миллиарды бюджетных средств, растущие долги больниц и вопросы к судьбе бесплатных лекарств. Минздрав поднял сразу несколько серьезных проблем в системе здравоохранения Алматы. После пересмотра заявок удалось предотвратить избыточные закупки препаратов на 15,8 млрд теңге. При этом задолженность медицинских организаций города с начала года выросла почти втрое, а возможную продажу бесплатных лекарств через аптеки предстоит проверить прокуратуре.

Бесплатные лекарства могли продавать в аптеках

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила проверить, не продавались ли в аптеках Алматы лекарства, предназначенные для бесплатной выдачи пациентам.

Проверяющим предстоит установить, каким образом лекарства могли попасть в продажу, проследить их движение и определить причастных лиц.

«Также необходимо проверить факты реализации бесплатных лекарственных средств в розничной сети, установить цепочку их движения и причастных лиц, а при подтверждении нарушений принять предусмотренные законом меры», – заявила Акмарал Альназарова.

Отдельные вопросы возникли к медицинским организациям, которые закупали препараты самостоятельно, хотя должны были приобретать их через Единого дистрибьютора.

Законность таких закупок Комитет фармации проверит совместно с прокуратурой Алматы.

При этом речь пока идет о проверке. Факты незаконной продажи бесплатных препаратов и виновность конкретных лиц в сообщении Минздрава не установлены.

Закупки на миллиарды удалось предотвратить

Еще одна проблема связана с планированием потребности в лекарственных средствах.

После пересмотра заявок Минздраву удалось предотвратить избыточные закупки препаратов на сумму более 42,5 млрд теңге по стране.

Из этой суммы 15,8 млрд теңге приходится на Алматы.

Речь идет о предотвращенных избыточных закупках, а не о возврате уже потраченных бюджетных средств.

Долги больниц Алматы выросли почти втрое

На фоне проверки лекарственных закупок Минздрав обратил внимание на финансовое положение медицинских организаций города.

Бюджет здравоохранения Алматы на 2026 год увеличен до 393,7 млрд теңге.

При этом кредиторская задолженность медорганизаций с начала года выросла с 6,12 млрд до 17,66 млрд теңге по состоянию на 1 сентября.

За восемь месяцев долги увеличились на 11,54 млрд теңге, или почти в 2,9 раза.

Министр потребовала усилить контроль за расходованием средств гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Что поручили изменить

Акмарал Альназарова подчеркнула, что жалобы пациентов на задержку выдачи лекарств необходимо разбирать по существу, выясняя причины и принимая меры для предоставления назначенного лечения.

Руководителям медицинских организаций напомнили об ответственности за достоверность документации, финансовую дисциплину и результаты лечения.

В число поручений вошли сокращение сроков ожидания приема в поликлиниках, планирование потребности во врачах и повышение качества медицинской помощи.

По итогам коллегии министр потребовала определить по каждому выявленному вопросу ответственных лиц и сроки исполнения.