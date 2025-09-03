В Казахстане меняется система лекарственного обеспечения — теперь лекарства станут доступнее, а контроль за их качеством усилится. Государство пересматривает подход к формированию цен, сокращает сроки регистрации препаратов и внедряет новые стандарты госпитальной фармации, делая шаг к более эффективной и устойчивой системе здравоохранения.

Цены на лекарства снижаются. В частности, пересмотрены предельные стоимости для розничного, оптового сегментов, а также в рамках госпрограмм — гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного медицинского страхования (ОСМС), передает BAQ.KZ.

Стоимость генериков теперь будет составлять до 30% от цены оригинальных препаратов. Согласно утверждённым в июле ценам, ожидается снижение стоимости лекарств: до 15% — в рамках ГОБМП и ОСМС, и до 26% — в розничной и оптовой торговле.

Параллельно упрощается процесс регистрации лекарств. Внедрена система "единого окна", благодаря которой срок регистрации сокращён с 210 до 100 рабочих дней. А препараты, прошедшие одобрение в странах с высокой регуляторной репутацией — таких как США, Великобритания, Япония и страны ЕС, — смогут пройти регистрацию в Казахстане всего за 15 рабочих дней.

Усиливается и контроль за качеством лекарств. Ежегодно проводится выборочный отбор препаратов и медизделий на рынке по риск-ориентированному подходу. Цель надзорной работы — охватить 100% рынка и не допустить попадания в оборот некачественной продукции.

Особое внимание уделяется госпитальной фармации. В медицинских организациях страны внедряются отделения клинической фармакологии и госпитальной фармации, которые помогают контролировать качество лекарственного обеспечения и эффективно использовать бюджетные средства. На сегодня в Казахстане действует 99 таких отделений, к 2026 году их число планируют довести до 170. Там, где проект уже запущен, эффективность обеспечения лекарствами выросла до 46%.

Новая модель, по словам разработчиков реформы, позволит не только сделать лекарства более доступными и безопасными для населения, но и обеспечить прозрачность в системе закупок и контроля.