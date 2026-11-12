Лекарства подорожали на 20,9%: в Минздраве с этим не согласны

Статистики насчитали, что за год лекарства подорожали на 20,9%. В Минздраве говорят, что это не так и большинство препаратов в аптеках стоят столько же, сколько и раньше.

Минздрав отслеживает движение препаратов через Цифровую систему маркировки и прослеживаемости товаров. Она охватывает 3 073 наименования лекарств и в режиме реального времени анализирует фактические розничные чеки в аптеках и медицинских организациях.

По этим данным, цены не выросли на 78% препаратов. 1 595 лекарств стоят как прежде, а 799 даже подешевели.

Ранее Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам опубликовало данные о годовом росте цен на фармацевтическую продукцию на 20,9% по итогам сентября 2026 года.

В Минздраве указали, что исследование БНС построено на ограниченной выборке из 33 наименований, в основном безрецептурных препаратов. В нем не учитываются дозировка, концентрация, форма выпуска и фасовка. Поэтому, по мнению министерства, этот показатель не отражает всю структуру рынка и не может быть единственной основой для оценки доступности лекарств.

Данные системы маркировки, как отмечают в ведомстве, охватывают всю номенклатуру и фиксируют реальные сделки. Это позволяет точнее выявлять риски и принимать адресные меры.

Проверить цену самостоятельно может каждый покупатель. В мобильном приложении «Naqty Onim» прямо в аптеке доступны реестр предельных розничных цен, данные о производителе и регистрационный статус препарата.

В министерстве заверили, что ведут постоянный мониторинг цен на лекарства во всех регионах страны.