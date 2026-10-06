Лекарства в Казахстане смогут проходить путь до рынка через «единое окно»

В Казахстане четыре этапа, которые проходит лекарство перед выходом на рынок, объединили в один процесс. Теперь экспертиза, регистрация препарата, регистрация цены и включение в национальный лекарственный формуляр могут проходить через «единое окно».

На весь маршрут предусмотрено до 100 рабочих дней.

О новом подходе на конгрессе MAASOT-2026 в Астане рассказал заместитель гендиректора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Габит Сейдуалиев.

Раньше заявителю приходилось последовательно проходить несколько регуляторных процедур. Композитная услуга должна убрать эту цепочку и собрать работу с документами в одном процессе.

Для пациентов смысл простой. Чем короче путь препарата через регуляторные процедуры, тем быстрее он потенциально может появиться на рынке.

При этом в НЦЭЛС подчеркнули, что требования к качеству, эффективности и безопасности лекарств сохраняются.

Фармацевтические компании призвали активнее пользоваться новым форматом. Сам центр готов сопровождать заявителей и консультировать их по процедурам.

В дальнейшем механизм хотят развивать дальше, чтобы сократить время между подачей заявления и выходом медицинской продукции на рынок.