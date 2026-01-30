В Казахстане медицинские услуги и лекарственные средства, предоставляемые в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС), передает BAQ.KZ.

По данным Министерства здравоохранения, это решение направлено на сдерживание роста затрат и сохранение доступности лечения для населения. От НДС освобождён широкий перечень лекарственных средств — более 3 000 наименований, включая препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Налог не взимается вне зависимости от канала реализации препаратов.

В коммерческом сегменте предусмотрено поэтапное снижение ставки НДС: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года. Кроме того, за счёт регулирования предельных цен в розничной сети стоимость ряда препаратов уже снижена в среднем на 26%.

Минздрав подчёркивает, что продолжает системный диалог с бизнесом и профильными ведомствами, чтобы сохранить баланс между доступностью медицинской помощи, интересами пациентов и устойчивым развитием фармацевтического рынка.