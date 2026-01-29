Депутат Сената Айнур Аргынбекова обратила внимание на проблемы лекарственного обеспечения в Казахстане, подчеркнув, что вопросы доступности и стабильности поставок препаратов напрямую влияют на доверие к системе здравоохранения, передает BAQ.KZ.

По ее словам, в условиях нарастающей мировой геополитической и экономической неопределенности обеспечение лекарствами становится ключевым элементом устойчивости системы здравоохранения и реализации государством своих обязательств. Проблемы фиксируются не только на фармацевтическом рынке, но и в системе медицинского обеспечения в целом.

"В социальных сетях и СМИ все чаще появляются сообщения о перебоях с лекарствами, росте цен и ограниченной доступности препаратов, включая жизненно необходимые для пациентов с хроническими и редкими заболеваниями", — отметила Айнур Аргынбекова.

Депутат подчеркнула, что высокая импортозависимость, фрагментарность решений в сфере регистрации, ценообразования и закупок, а также отсутствие долгосрочной предсказуемости лекарственной политики создают значительные риски. На практике это приводит к ситуации, когда медицинские организации и врачи вынуждены изменять схемы лечения из-за отсутствия препаратов, а производители не могут планировать выпуск и инвестиции.

"Система реагирует на риски постфактума. Это тормозит развитие отечественного фармпроизводства даже при наличии господдержки", — заявила парламентарий.

Также она отметила необходимость проведения оценки долгосрочной финансовой устойчивости лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС с учетом растущей потребности в дорогостоящих инновационных препаратах.

По ее словам, вопросы лекарственного обеспечения напрямую влияют на общественное восприятие устойчивости системы здравоохранения и формируют высокий общественный запрос на стабильность и прозрачность фармацевтической политики.