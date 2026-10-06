Лента, лайки и алгоритмы: ученые назвали главную опасность смартфонов для детей

Цифровые устройства и соцсети гораздо чаще связаны с проблемами для здоровья детей и подростков, чем с пользой. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая свела воедино результаты сотен исследований. Работа опубликована 4 октября в журнале The Lancet, это вторая статья новой серии о том, как цифровая среда влияет на здоровье.

Авторы проанализировали 121 систематический обзор, в который вошли 2790 исследований почти с 9 млн участников в возрасте до 24 лет.

Что показал анализ

У детей до 10 лет 71% выводов указывал на вред цифровых устройств, только 10% на пользу, остальные не нашли однозначной связи. У подростков и молодежи от 10 до 24 лет вредных связей оказалось 80%, полезных 8%.

У маленьких детей больше времени у экрана было связано с негативными эмоциями и проблемами поведения, шансы на них выше на 39%. Риск распространенных психических проблем был выше на 49%. Смартфоны и планшеты заметно ухудшали сон, шансы на проблемы с ним росли на 79%.

У подростков ученые чаще изучали проблемное, похожее на зависимость пользование соцсетями и интернетом. Такие подростки примерно в три раза чаще сталкивались с негативными эмоциями и проблемами поведения. Вдвое и больше возрастали шансы одиночества, психических проблем, плохого качества жизни, нарушений сна и снижения физической активности. Просто пользование соцсетями связано с ростом шансов психических проблем на 68%, а экранное время с ожирением на 27%.

Есть и польза. Образовательные и интерактивные приложения связаны с лучшим развитием речи и мышления у малышей, особенно если ребенок смотрит вместе с родителями. У подростков умеренное общение в сети помогает чувствовать поддержку, а активные видеоигры связаны с лучшим самочувствием и более здоровым образом жизни.

Сколько это в масштабах планеты

Авторы попробовали оценить, что это значит для всего мира. По их расчетам, если ребенок проводит у экрана больше двух часов в день, с этим может быть связан примерно каждый пятый случай депрессии и около 15% случаев ожирения среди молодых людей. Это около 2,8 млн лет здоровой жизни, потерянных из-за депрессии, и 0,24 млн из-за ожирения.

Ученые сразу оговариваются, что это иллюстративная оценка, а не доказательство вреда. Большинство исследований фиксируют связь в один момент времени, поэтому нельзя исключить, что, например, депрессия сама толкает подростка проводить больше времени в телефоне.

При этом цифровая среда стала частью жизни почти каждого ребенка. В странах ОЭСР 93% детей пользуются цифровыми устройствами уже к 10 годам. Смартфон у большинства появляется в 10 или 11 лет. Норму не больше двух часов у экрана в день соблюдает лишь треть детей от 5 до 17 лет в 57 странах. Быстро растет и использование ИИ. В 17 европейских странах генеративным ИИ пользовались 72% детей от 9 до 16 лет, в США семь из десяти подростков.

Почему дело не только во времени у экрана

Главный вывод авторов в том, что исследователи слишком долго считали только часы у экрана и почти не изучали, как устроены сами платформы. Бесконечная лента, автовоспроизведение, лайки, подписчики и алгоритмы, которые подбирают контент, созданы для того, чтобы удерживать внимание как можно дольше. Мозг подростка особенно чувствителен к таким наградам.

Риски распределены неравномерно. Сильнее всего страдают дети с уже существующими проблемами психического здоровья, низкой цифровой грамотностью и без поддержки в реальной жизни.

Что предлагают ученые

Авторы призывают действовать на опережение, не дожидаясь окончательных доказательств. Перекладывать всю ответственность на детей и родителей, по их мнению, неправильно. Технологические компании должны доказывать безопасность новых продуктов и функций для детей до того, как запускать их массово.

Рекомендации о здоровье детей стоит строить не только на ограничении экранного времени, но и с учетом возраста, контента и того, как ребенок пользуется устройством. Нужно развивать цифровую и алгоритмическую грамотность, поддерживать психическое здоровье детей и помогать родителям. Ученые просят дать исследователям доступ к данным платформ и привлекать к таким решениям самих детей и подростков.