«Леон» и «Матильда» проголосовали на референдуме в Атырау
Необычные костюмы сразу привлекли внимание других избирателей.
Сегодня 2026, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
96Фото: Ukimet
Необычных избирателей заметили сегодня, 15 марта, на одном из участков в Атырау. Герои известного французского фильма Люка Бессона «Леон» и «Матильда» приняли участие в голосовании в рамках республиканского референдума, передает BAQ.KZ.
Горожане пришли на участок, расположенный в Малой академии искусств, в образах персонажей культовой картины. Необычные костюмы сразу привлекли внимание других избирателей и создали на участке атмосферу праздника.
Как отметили участники акции, таким образом они решили поддержать гражданскую активность и напомнить, что каждый голос имеет значение.
