Леопард Алтынкоз вновь попал в объектив фотоловушек в Мангистауской области

На территории Устюртского государственного природного заповедника вновь зафиксирован редкий переднеазиатский леопард по кличке Алтынкоз. Животное попало в объектив фотоловушек в марте и мае 2026 года, сообщили в Центре изучения и сохранения биоразнообразия.

Как сообщает Lada.kz, Алтынкоз впервые был зарегистрирован на территории Казахстана в 2024 году. С тех пор специалисты продолжают отслеживать его перемещения с помощью сети фотоловушек, установленных в рамках программы мониторинга редких видов.

По данным центра, в апреле текущего года леопарда также заметили сотрудники природного парка «Кызылсай», которым удалось снять хищника на камеру мобильного телефона. Таким образом, за несколько месяцев животное преодолело не менее 450 километров, переместившись от Устюртского заповедника до территории парка и обратно.

Специалисты отмечают, что подобные маршруты Алтынкоз совершает уже второй год подряд. По их мнению, самец находится в поисках самки, однако пока эти попытки не принесли результата. Экологи поясняют, что самки леопарда обычно не совершают столь продолжительных переходов, поэтому вероятность встречи остается невысокой.

Вместе с тем эксперты не исключают возможность появления самок с территории соседнего Туркменистана, хотя подтвержденных данных о таких случаях на казахстанской части плато Устюрт пока нет.

Мониторинг редкого хищника стал возможен благодаря совместной работе сотрудников Устюртского заповедника и природного парка «Кызылсай». Сотрудничество ведется с 2023 года в рамках международного проекта по изучению и сохранению леопардов в Казахстане, который координирует Центр изучения и сохранения биоразнообразия.