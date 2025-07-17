17 июля в рамках брифинга в СЦК вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев рассказал о значительном прогрессе в проекте озеленения и увеличения лесистости страны в рамках национальной инициативы "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ. Один из самых амбициозных шагов программы — массовая высадка деревьев на территории государственного лесного фонда.

На данный момент уже высажено 1 миллиард 369 миллионов сеянцев, включая более 48,7 миллионов сеянцев саксаула на осушенном дне Аральского моря. Это часть усилий по восстановлению экосистемы региона, который переживает экологический кризис.

Особое внимание уделяется восстановлению флоры на осушенном дне Арала, где в прошлом году завершено строительство лесного питомника мощностью 3 миллиона сеянцев в год в городе Казалинск. Питомник на площади 33 гектаров стал важной составляющей части в деле возрождения экосистемы. Уже выполнен посев семян саксаула на 10 гектарах, что помогает восстановить растительность на территории, ранее опустошенной экологической катастрофой.

В этом году планируется расширить проект: продолжается проектирование нового питомника на 15 гектарах. Вдобавок, на осушенном дне Арала активно бурят скважины для снабжения посадок водой. Для удобства работы сотрудников в проект включены поставки производственных модулей (контейнеров).

Реализация этих масштабных проектов направлена не только на озеленение, но и на восстановление экосистемы региона, улучшение климата и борьбу с опустыниванием. Казахстан продолжает стремиться к улучшению экологической ситуации, и озеленение на бывшем дне Аральского моря — это долгосрочная и важная мера для будущего страны.

Проект "Таза Қазақстан" уже доказал свою эффективность в охране природы и продолжает вносить значительный вклад в улучшение качества жизни, устойчивости экосистем и экологического благополучия всей страны.