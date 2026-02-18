В Северо-Казахстанской области выявлены нарушения в сфере охраны и защиты государственного лесного фонда. Проверка показала, что отдельные лесовладельцы ненадлежащим образом организовали работу по предотвращению незаконных рубок и контролю за состоянием лесных массивов, передает BAQ.KZ.

Установлено, что слабая система охраны привела к фактам незаконной порубки. Кроме того, зафиксированы случаи искажения данных при проведении ревизий лесных обходов, что мешало объективно оценивать реальное состояние лесного фонда.

Незаконная вырубка наносит ущерб государству, негативно отражается на экологической безопасности и препятствует рациональному использованию природных ресурсов.

По итогам разбирательств к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц. Также разработан специальный план мероприятий по предупреждению незаконных рубок и утверждён алгоритм действий для работников лесных хозяйств при выявлении подобных фактов.

Вопросы сохранности лесных ресурсов остаются на постоянном контроле профильных органов.