Лесная охрана приведена в готовность: в Казахстане зарегистрировали 13 пожаров

За минувшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали 13 лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. По данным ведомства, один пожар произошел в Акмолинской области, еще один — в Восточно-Казахстанской области.

Наибольшее число возгораний зафиксировано в государственном лесном природном резервате «Семей орманы» — девять случаев. Еще два пожара зарегистрированы в резервате «Ертіс орманы». В Минэкологии отметили, что все очаги были своевременно обнаружены и оперативно локализованы силами лесной охраны совместно с РГКП «Казавиалесоохрана».

Кроме того, в резерватах «Семей орманы» и «Ертіс орманы» прошли грозовые фронты, поэтому лесная охрана переведена в режим повышенной готовности. Ведомство призвало жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возникновения новых очагов возгорания в пожароопасный период.