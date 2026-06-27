Лесная охрана приведена в готовность: в Казахстане зарегистрировали 13 пожаров
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За минувшие сутки на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали 13 лесных пожаров. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов. По данным ведомства, один пожар произошел в Акмолинской области, еще один — в Восточно-Казахстанской области.
Наибольшее число возгораний зафиксировано в государственном лесном природном резервате «Семей орманы» — девять случаев. Еще два пожара зарегистрированы в резервате «Ертіс орманы». В Минэкологии отметили, что все очаги были своевременно обнаружены и оперативно локализованы силами лесной охраны совместно с РГКП «Казавиалесоохрана».
Кроме того, в резерватах «Семей орманы» и «Ертіс орманы» прошли грозовые фронты, поэтому лесная охрана переведена в режим повышенной готовности. Ведомство призвало жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать возникновения новых очагов возгорания в пожароопасный период.
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