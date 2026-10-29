Лесная столовая открывается: чем будут кормить маралов, косуль и лосей зимой в Казахстане
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Зима еще не наступила, а для лесных обитателей Казахстана уже приготовили запасы еды. В меню сено, зерно, древесные веники и минеральная соль. Пока животные самостоятельно добывают пищу, инспекторы национальных парков обустраивают кормушки и готовятся к сильным морозам.
Как сообщили 29 октября в Комитете лесного хозяйства и животного мира, подготовка к зиме завершается на особо охраняемых природных территориях Казахстана.
Когда выпадает глубокий снег, животным становится сложнее находить траву и другие естественные корма. Еще труднее приходится в периоды оттепелей и последующих морозов, когда снег покрывается ледяной коркой.
Поэтому в лесах заранее устраивают подкормочные площадки, заготавливают сено, зерно и ветки деревьев, оборудуют специальные места для соли.
Кто приходит в лесную столовую
Среди посетителей подкормочных площадок в Казахстане встречаются маралы, косули, лоси и дикие кабаны. Состав животных зависит от региона и территории национального парка.
У каждого вида свои предпочтения.
Маралы питаются травой, листьями, молодыми побегами деревьев и кустарников. В холодное время им могут предлагать сено и заготовленные ветки.
Косули предпочитают растительность, включая побеги и почки деревьев. Когда естественного корма становится мало, дополнительная подкормка помогает им пережить сложный зимний период.
Лоси зимой питаются преимущественно ветками и корой деревьев, а кабаны могут посещать площадки с зерновыми кормами.
Зачем лесным животным соль
Среди зимних запасов есть продукт, который может показаться неожиданным. Обычная соль.
Ее размещают в специальных местах, которые называются солонцами. Для копытных животных соль служит источником необходимых минеральных веществ.
Инспекторы регулярно пополняют такие места, чтобы животные могли получать минеральную подкормку.
В Бурабае приготовили сотни тонн кормов
О масштабах подготовки можно судить по национальному парку «Бурабай».
К зимнему сезону там заготовили 424 тонны сена, 188 тонн зерновых кормов и 123 тысячи древесных веников. В течение зимы предусмотрена выкладка 19 тонн соли.
Запасы формируют заранее, чтобы в периоды сильных снегопадов и морозов сотрудники могли пополнять кормушки.
В Катон-Карагайском национальном парке тоже заготавливают сено и веточные веники. Подкормочные площадки помогают поддерживать диких копытных в периоды, когда привычная пища становится труднодоступной.
Почему зверей нельзя кормить чем попало
Лесным обитателям подходит далеко не вся еда с человеческого стола. Хлеб, сладости и другие непривычные продукты могут навредить их пищеварению.
Подкормка требует знания рациона каждого вида. Поэтому инспекторы подбирают корма и размещают их на специально оборудованных площадках.
При этом дикие животные должны сохранять способность самостоятельно добывать пищу. Дополнительная помощь особенно необходима в периоды глубокого снега, обледенения и продолжительных морозов.
К таким условиям сейчас готовятся сотрудники национальных парков и заповедников Казахстана.
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