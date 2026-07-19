Лесной пожар ликвидировали в Актюбинской области
Полностью ликвидированы еще три возгорания в лесном фонде — два в Акмолинской области и одно в Восточно-Казахстанской области.
19 Июля 2026, 23:34
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19 Июля 2026, 23:3419 Июля 2026, 23:34
147Фото: Pixabay.com
По данным Министерства экологии и природных ресурсов, все очаги возгорания были полностью ликвидированы. Помимо пожара в Актюбинской области, спасатели потушили два лесных пожара в Акмолинской области и один — в Восточно-Казахстанской области.
В ведомстве отметили, что из-за высокой температуры воздуха в стране сохраняется повышенный риск возникновения новых лесных пожаров.
В этой связи казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха в лесах и на природе, не разводить огонь в запрещенных местах и не допускать возгорания сухой растительности.
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