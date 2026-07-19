Лесной пожар ликвидировали в Актюбинской области

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, все очаги возгорания были полностью ликвидированы. Помимо пожара в Актюбинской области, спасатели потушили два лесных пожара в Акмолинской области и один — в Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что из-за высокой температуры воздуха в стране сохраняется повышенный риск возникновения новых лесных пожаров.

В этой связи казахстанцев призвали строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха в лесах и на природе, не разводить огонь в запрещенных местах и не допускать возгорания сухой растительности.