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Два вертолета задействуют на тушении лесного пожара в Акмолинской области

8 Сентября 2026, 15:32
АВТОР
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Министерство экологии РК 8 Сентября 2026, 15:32
8 Сентября 2026, 15:32
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Фото: Министерство экологии РК

На территории Акбулакского лесничества КГУ «Отрадненское» в Акмолинской области загорелся лес. К тушению привлекли вертолеты, наземную технику и лесную охрану, передает BAQ.KZ.

Пожар зарегистрировали 8 сентября. Очаг удалось быстро заметить, после чего к месту направили силы для локализации.

Сейчас на месте работают 13 сотрудников государственной лесной охраны и шесть единиц техники. К ним присоединились четыре воздушных десантника «Казавиаорманқорғау» и вертолет с водосливным устройством.

Дополнительно к месту пожара направляют еще четыре единицы техники лесной охраны, восемь машин ДЧС и 21 сотрудника.

К тушению подключат еще один вертолет Ми-8 «Казавиаорманқорғау» с водосливным устройством.

Работы по локализации и полной ликвидации пожара продолжаются.

 
 
 
 
 
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Публикация от @minecology_kz

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