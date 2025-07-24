Южные районы острова охвачены крупнейшим за последние годы лесным пожаром, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters. Огонь, разгоревшийся в среду к северу от Лимассола, охватил около 100 квадратных километров винодельческого региона, уничтожив дома и вынудив сотни людей спешно эвакуироваться.

К сожалению, погибли как минимум два человека, оказавшихся в ловушке огня внутри автомобиля. По меньшей мере десять человек получили травмы, двое из них — в тяжёлом состоянии.

К утру четверга на Кипре развернулась апокалиптическая картина — небо над Лимассолом вспыхнуло красным светом, отражая бушующее пламя и клубы дыма. Очаги возгорания по-прежнему активны, несмотря на усилия пожарных и авиации.

По словам представителя пожарной службы Андреаса Кеттиса, огонь усиливался порывистыми ветрами и экстремальной жарой: температура воздуха достигала 43 °C, а метеорологи уже объявили "янтарный" уровень опасности с возможным повышением температуры до 44 °C.

Причины пожара пока устанавливаются. В ближайшие дни власти начнут оценку ущерба и расследование возможных факторов, вызвавших катастрофу. Между тем, жители пострадавших деревень пытаются осознать масштаб трагедии и восстановить то, что ещё можно спасти.