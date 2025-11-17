Лесные пожары не утихают в Иране: спасатели работают в усиленном режиме
Огонь распространяется из-за сильного ветра.
Сегодня, 06:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:23Сегодня, 06:23
148Фото: oxu.az
В провинции Гюлистан на севере Ирана продолжаются лесные пожары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.
Изначально возгорание занимало небольшую площадь, однако порывистый ветер стремительно разнёс пламя по лесным массивам.
К тушению привлекли две группы спасателей Общества Красного Полумесяца - всего девять человек. Данных о погибших или пострадавших нет.
Самое читаемое
- В Актобе запущен цех по производству строительных конструкций, ориентированный на экспорт
- Франция выразила заинтересованность в инвестиционных проектах Актюбинской области
- В Костанайской области собрали рекордный за десятилетие урожай
- День работников сельского хозяйства в Казахстане: значение, люди и вызовы отрасли
- Штормовое предупреждение объявлено на 16 ноября в Казахстане