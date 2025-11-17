В провинции Гюлистан на севере Ирана продолжаются лесные пожары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Oxu.az.

Изначально возгорание занимало небольшую площадь, однако порывистый ветер стремительно разнёс пламя по лесным массивам.

К тушению привлекли две группы спасателей Общества Красного Полумесяца - всего девять человек. Данных о погибших или пострадавших нет.