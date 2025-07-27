Лесные пожары охватили турецкую провинцию Бурса
Началась эвакуация деревень в районе возгорания.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В турецкой провинции Бурса распространились лесные пожары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Лесной пожар вспыхнул между районами Гюрсу и Кестель турецкой провинции Бурса, он усиливается из-за ветреной погоды. Как пишут местные СМИ, началась эвакуация ряда деревень в районе возгорания. Сообщается, что огонь угрожает жилым массивам, а деревни Карахыдыр и Ыгдыр охвачены пламенем.
Мэрия Бурсы предупредила жителей об опасности пожара. Тем временем автодорога Карабюк-Анкара перекрыта для движения в обоих направлениях.
"Принимаются меры по тушению пожара, к борьбе с огнём привлечены пожарные расчёты. В тушении участвуют также сотрудники лесного хозяйства и местные жители", - пишут местные СМИ.
Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что жилые районы находятся под угрозой.
Лесные пожары также бушуют в провинциях Карабюк, Ушак и Кахраманмараш. В Карабюке эвакуированы около 20 деревень и 50 кварталов.
Самое читаемое
- Хроника громкого процесса: как Перизат Кайрат похитила несколько миллиардов
- Житель Караганды лишился 2,6 миллиона тенге, заказав установку балкона
- Генпрокуратура о деле Перизат Кайрат: "Это предостережение для всех"
- Пенсионерка заложила квартиру и отдала 67 миллионов тенге мошенникам в Шымкенте
- Экологический штраф: недропользователь заплатит 3,6 млрд тенге в Атырауской области