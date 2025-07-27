В турецкой провинции Бурса распространились лесные пожары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Лесной пожар вспыхнул между районами Гюрсу и Кестель турецкой провинции Бурса, он усиливается из-за ветреной погоды. Как пишут местные СМИ, началась эвакуация ряда деревень в районе возгорания. Сообщается, что огонь угрожает жилым массивам, а деревни Карахыдыр и Ыгдыр охвачены пламенем.

Мэрия Бурсы предупредила жителей об опасности пожара. Тем временем автодорога Карабюк-Анкара перекрыта для движения в обоих направлениях.

"Принимаются меры по тушению пожара, к борьбе с огнём привлечены пожарные расчёты. В тушении участвуют также сотрудники лесного хозяйства и местные жители", - пишут местные СМИ.

Причины возгорания пока неизвестны. Отмечается, что жилые районы находятся под угрозой.

Лесные пожары также бушуют в провинциях Карабюк, Ушак и Кахраманмараш. В Карабюке эвакуированы около 20 деревень и 50 кварталов.